Slovenija med sedmimi najvarnejšimi svetovnimi državami za potovanja

London, 17. novembra - Slovenija se ob Danski, Finski, Norveški, Švici in Islandiji in Luksemburgu uvršča med za potovanja najvarnejše države, je mogoče razbrati iz zemljevida tveganj na potovanjih 2019, so sta ga objavili organizaciji International SOS in Control Risks. Med najmanj varnimi za potovanja pa so Sirija, Libija, Afganistan in Somalija.