Ljubljana, 17. novembra - Danes bo povečini sončno, le ponekod v notranjosti Slovenije občasno zmerno oblačno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem zmerna do močna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 12 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.