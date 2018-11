Generalna skupščina ZN znova z resolucijo kritična do Izraela

New York, 17. novembra - Generalna skupščina ZN je v petek potrdila sedaj že tradicionalno resolucijo proti izraelski okupaciji Golanske planote, proti pa so poleg Izraela glasovale tudi ZDA, ki so se doslej tovrstnega glasovanja vzdržale. Izrael je Golansko planoto odvzel Siriji leta 1967, Varnostni svet pa je leta 1981 zasedbo označil za okupacijo.