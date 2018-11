Đoković v Londonu še do tretje zmage

London, 16. novembra - Srbski teniški igralec Novak Đoković je v skupini Guga Kuerten na zaključnem turnirju sezone ATP v Londonu končal s tretjo zmago. S 7:6 (7) in 6:2 je premagal Hrvata Martina Čilića. Popoldan je v tej skupini zmagal tudi Nemec Alexander Zverev, od Američana Johna Isnerja je bil boljši s 7:6 (5) in 6:3. Đoković in Zverev sta napredovala v polfinale.