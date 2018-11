Nikozija, 16. novembra - Nogometaši Cipra so v tekmi 5. kroga lige narodov (liga C, skupina 3) igrali neodločeno 1:1 (1:0) z Bolgarijo. Takšen razplet tekme v Nikoziji pomeni, da je Slovenija v tej skupini po nedoločenem izidu proti Norveški (1:1) končala na zadnjem mestu in bo izpadla v ligo D.