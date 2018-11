Delo: Poraženi britanski volivec (17. 11.)

Ljubljana, 17. novembra - Britanski referendum o izstopu iz EU je bil ventil za frustracije. Številnim volivcem je povrnil vero v politični sistem, ki so jo načeli neuspehi vlad pri odzivanju na posledice svetovne finančne krize in izzive, povezane z globalizacijo. Obljube o vračanju suverenosti so povečali upe milijonov razočaranih Britancev, v Delu piše Jure Kosec.