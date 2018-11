Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (16. 11.)

Ljubljana, 16. novembra - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim napovedale nedeljske lokalne volitve. Poročale so, da je premier Marjan Šarec v Portorožu dejal, da bo vlada obstala le, če bo potrjen rebalans proračuna. Pisale so, da je madžarski premier Viktor Orban povedal, da dogovora s Slovenijo glede drugega tira ne bo.