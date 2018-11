Pogrešajo 32-letnega Anela Ajkića z Jesenic

Jesenice, 16. novembra - Svojci pogrešajo 32-letnega Anela Ajkića z območja Jesenic. Pogrešani je visok okoli 170 centimetrov in močnejše postave. Oblečen je v temne jeans hlače in svetlo zimsko bundo, obut pa v športne copate. Nosi očala. Pred izginotjem se je zadrževal na Jesenicah, so sporočili s Policijske uprave Kranj.