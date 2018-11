Kdo še na svetovno prvenstvo?

Kranj, 17. novembra - Plavalce decembra v Hangzhouju na Kitajskem čaka svetovno prvenstvo v 25-metrskih bazenih. Nastop so že potrdili in si priplavali Peter John Stevens, branilec srebra z zadnjega SP v kanadskem Windsorju 2016, ter mladi Katja Fain in Neža Klančar. V soboto in nedeljo imajo plavalci v Kranju priložnost, da se jim pridruži še kdo.