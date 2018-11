Perpetuum Jazzile v Stožicah z izključno slovenskim programom

Ljubljana, 17. novembra - V Areni Stožice bo nocoj nastopila vokalna skupina Perpetuum Jazzile. Tradicionalni letni nastop so pevci in pevke namenili izključno slovenski glasbi, napovedali pa so ga junija z videospotom za priredbo pesmi Samo milijon nas je, ki jo je pred tremi desetletji izvajala zasedba Agropop. Koncert na največjem slovenskem odru bodo začeli ob 19. uri.