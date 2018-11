Pravosodna ministrica na srečanju z notarsko zbornico o aktualnih izzivih

Ljubljana, 16. novembra - Pravosodna ministrica Andreja Katič se je sestala s predstavniki Notarske zbornice Slovenije. Dogovorili so se o prihodnjem sodelovanju pri spopadanju z aktualnimi izzivi. Ministrica je predstavila aktualne projekte ministrstva, dotaknili pa so se tudi novega družinskega zakonika, ki notarjem nalaga nove pristojnosti, so zapisali na ministrstvu.