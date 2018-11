Slab začetek judoistov v Haagu

Haag, 16. novembra - Slovenski judoisti so slabo začeli z nastopi na veliki nagradi v Haagu. Med četverico nastopajočih je eno zmago dosegel le Matjaž Trbovc, David Štarkel, Andraž Jereb in Maruša Štangar Nizozemsko zapuščajo brez zmage. V soboto bo vtis v kategoriji do 70 kg skušala popraviti Anka Pogačnik, bronasta z nedavnega vojaškega SP v Rio de Janeiru.