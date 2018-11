Odbor zavrnil predlog opozicije glede dogovora ZN o migracijah

Ljubljana, 16. novembra - Odbor DZ za zunanjo politiko danes ni podprl predloga opozicijskih poslancev SDS, NSi in SNS, naj državni zbor na nujni seji prihodnji teden vladi priporoči, da v celoti zavrne in aktivno nasprotuje sprejetju globalnega dogovora Združenih narodov o varnih, urejenih in zakonitih migracijah.