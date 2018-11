V Darsovih nadzornih centrih dan odprtih vrat

Ljubljana, 17. novembra - Družba za avtoceste RS (Dars) danes tudi za širšo javnost odpira svoje nadzorne centre, v katerih 24 ur na dan nadzirajo in vodijo promet na avtocestnem omrežju. Kot so sporočili iz Darsa, si bodo obiskovalci lahko ogledali centre v Dragomlju, Slovenskih Konjicah, na Vranskem in prenovljenega v Kozini.