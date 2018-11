Newyorške borze uvodoma neenotno

New York, 16. novembra - Newyorške borze so zadnji trgovali dan v tednu začele z neenotno smerjo indeksov. Med vlagatelji znova prevladujejo skrbi glede morebitnega vnovičnega zaostrovanja trgovinskih odnosov med ZDA in Kitajsko. Nekoliko manj pa je danes skrbi brexit, zaradi česar je okreval funt, ki je v četrtek izgubil 1,7 odstotka.