V nočnem pretepu pri Pivki poškodovan 24-letnik

Pivka, 16. novembra - V vasi Selce pri Pivki je okoli pol tretje zjutraj prišlo do pretepa, v katerem je sodelovalo več oseb. Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper, so 24-letnega Pivčana zaradi poškodb odpeljali v ljubljanski klinični center. Policisti zadevo obravnavajo kot kaznivo dejanje nasilništva in povzročitve hude telesne poškodbe.