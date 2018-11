V berlinski Slikarski galeriji razstava grafik Zvezda nad Betlehemom

Berlin, 19. novembra - V berlinski Slikarski galeriji je na ogled razstava z naslovom Zvezda nad Betlehemom - vizualne pripovedi iz Nove zaveze v delih Hendricka Goltziusa in njegovih sodobnikov. Ob štirih Goltziusovih delih večjega formata so razstavljena dela njegovih učencev Jakoba Mathama, Jana Saenredama in Jana Mullerja.