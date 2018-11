V akciji Podari svoj par zbrali več kot 1500 parov obutve

Žiri, 16. novembra - Alpina je v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) že tretje leto zapored pripravila akcijo Podari svoj par, s katero zagotavlja toplo obutev slovenskim družinam v socialni stiski. Akcija je iz leta v leto uspešnejša in letos so v njej zbrali že 1550 parov obutve, ki so jih danes v Alpini v Žireh predali ZPMS.