Ljubljanska borza: V ospredju še vedno NLB

Ljubljana, 16. novembra - Borzni posredniki so na Ljubljanski borzi tudi danes največ poslov sklenili z delnicami NLB, in sicer za slabih 110.000 evrov. Njihov tečaj se je na koncu znižal za 1,75 odstotka. Skupni promet je dosegel dobrih 806.000 evrov, SBI TOP pa je pridobil 0,22 odstotka. Med delnicami indeksa so bile najzanimivejše Krkine.