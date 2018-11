V Katoliški cerkvi začenjajo teden zaporov

Ljubljana, 18. novembra - V Katoliški cerkvi danes začenjajo teden zaporov, ki je po besedah zaporniškega vikarja Roberta Friškovca namenjen spodbujanju zavedanja o potrebah vseh, ki so povezani z zapori - zaprtih oseb, njihovih družin, žrtev kaznivih dejanj in zaposlenih v zaporih. Sam ocenjuje, da stanje v slovenskih zaporih ni slabo, "so pa vedno možne izboljšave".