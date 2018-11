Sumljiva pošiljka na mariborski občini ni bila nevarna

Maribor, 16. novembra - Za sumljivo pošiljko z belim prahom, zaradi katere so danes dopoldne izpraznili stavbo Mestne občine Maribor in tamkajšnje upravne enote, se je izkazalo, da ni nevarna. "Beli prah, ki je bil v pošiljki, ni nevarna snov," so po opravljenih testih sporočili s Policijske uprave Maribor.