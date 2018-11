V Kranjski Gori pilotni mladinski participativni proračun

Kranjska Gora, 19. novembra - Kranjskogorska občina je kot pilotno območje projekta Odločanje in mladi v Alpah v minulih tednih izvedla aktivnosti za mladinski participativni proračun, v okviru katerega so mladi odločali o razdelitvi 10.000 evrov občinskih sredstev v prihodnjem letu. Razvili so spletno orodje, ki omogoča digitalno izvajanje participativnih proračunov.