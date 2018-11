Kučan za Večer: Jasno opredeljevanje zahteva osebni in politični pogum

Ljubljana, 17. novembra - Bivši predsednik republike Milan Kučan je za Večer spregovoril o vlogi predsednika republike v času razraščanja sovražnega govora in razkrajanja zavedanja o pomenu človekovih pravic. "Ob teh problemih ne more molčati in se ne more izogibati jasnim opredelitvam," je poudaril in dodal, da jasno opredeljevanje zahteva osebni in politični pogum.