Začenja se evropski teden malih in srednje velikih podjetij

Bruselj, 19. novembra - Danes se začenja evropski teden malih in srednje velikih podjetij, namenjen hrbtenici evropskega gospodarstva. Evropska komisija med mala in srednje velika podjetja umešča podjetja z manj kot 250 zaposlenimi, manj kot 50 milijoni evrov prihodkov od prodaje in manj kot 43 milijonov evrov aktive. Takih podjetij je v EU 99,8 odstotka.