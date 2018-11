Vo-Ka zavrača očitke v zvezi s kanalizacijskim kanalom C0

Ljubljana, 16. novembra - Vodstvo ljubljanskega javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija (Vo-Ka) je danes zavrnilo očitke glede trase kanala za odvajanje komunalne odpadne vode, poimenovanega C0, ki poteka čez vodovarstveno območje z vodnimi zajetji za Ljubljano. Zatrdili so, da imajo za projekt vso potrebno dokumentacijo in da uporabljajo najboljše materiale, ki so na voljo.