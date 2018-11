Ljubljanski policisti zasegli orožje in konopljo

Ljubljana, 16. novembra - Ljubljanski policisti so v četrtek zaradi suma posesti prepovedanega orožja opravili hišno preiskavo pri 54-letnemu osumljencu. Odkrili in zasegli so dve pištoli, 48 nabojev in 18 vrečk posušene konoplje s pripomočki za pakiranje. Zaradi prepovedane droge ga bodo ovadili tožilstvu, orožje so poslali na ekspertizo, so sporočili s policije.