V Rimu razstava del italijanskega slikarja Guida Renija

Rim, 19. novembra - V Nacionalni galeriji Barberini Corsini v Rimu je na ogled razstava Guido Reni, Barberiniji in Corsiniji - zgodovina in usoda neke mojstrovine. V središču postavitve je slika italijanskega slikarja Guida Renija (1575-1642) z naslovom Vizija sv. Andreja Corsinija, ki povezuje italijanski družini Barberini in Corsini.