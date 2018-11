Tom Hiddleston v Pinterjevi igri Prevara

London, 18. novembra - Tom Hiddleston se bo vrnil na gledališki oder. Po pisanju The Guardiana bo zaigral v eni največjih iger Harolda Pinterja Prevara, ki jo bodo v Gledališču Harolda Pinterja pod okriljem podjetja režiserja Jamieja Lloyda uprizorili 40 let po prvi uprizoritvi v londonskem Narodnem gledališču. Na ogled bo od marca do junija prihodnje leto.