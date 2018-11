Na Češkem množične demonstracije proti premierju Babišu

Praga, 16. novembra - V Pragi je v četrtek zvečer več tisoč ljudi protestiralo proti predsedniku vlade Andreju Babišu in zahtevalo njegov odstop. Proteste so pripravili potem, ko je Babišev sin nedavno razkril, da so ga s silo poslali v tujino, da ne bi v korupcijski aferi, znani kot Štorkljino gnezdo, pričal proti očetu, poročajo tuje tiskovne agencije.