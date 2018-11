Opozicija na odboru kritična do vlade in dogovora ZN o migracijah

Ljubljana, 16. novembra - Odbor DZ za zunanjo politiko je dopoldne začel razpravo o globalnem dogovoru ZN o migracijah, ki mu opozicija nasprotuje. Opozicijski poslanci so bili kritični, ker je vlada stališče sprejela še pred današnjo sejo odbora in sredino izredno sejo DZ, ki sta jo zahtevali opozicijski SDS in NSi. Razpravo bo odbor nadaljeval ob 14. uri.