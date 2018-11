Za centralne banke pomembni neodvisnost in odprtost

Ljubljana, 17. novembra - V luči pozivov nad večjim nadzorom nad Banko Slovenije in iskanjem novega guvernerja je ekonomist Egon Zakrajšek izpostavil, da je treba ločiti med neodvisnostjo in odprtostjo. "Neodvisnost se odraža v tem, da vlade z zakonom določijo, kaj so cilji, centralna banka pa jih mora zasledovati neodvisno in o njih obveščati javnost," je navedel.