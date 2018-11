Na Krvavcu v soboto znova obsežna iskalna akcija za pogrešanim

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Kranj, so že vse od prijave izginotja vse njihove aktivnosti usmerjene v izsleditev pogrešanega, vendar ga do tega trenutka žal še niso našli. V obsežnih iskalnih akcijah, ki potekajo vse od sobotnega izginotja, so se zelo angažirali tudi gorski reševalci, gasilci, vodniki reševalnih psov in družina ter prijatelji pogrešanega. Ko so razmere dopuščale, so za iskanje uporabljali tudi policijski helikopter.

Aktivnosti se nadaljujejo tudi danes. Zelo obsežna iskalna akcija pa bo potekala v soboto, v kateri bodo ponovno pregledali celotno območje Krvavca s potmi, cestami, grapami ter drugimi strmimi in nevarnimi pobočji.

Predvidoma med 8. in 14. uro bo zato policija uporabila pooblastilo začasne omejitve gibanja. Zaradi pregleda območja bo prepovedan dostop od spodnje do zgornje postaje žičnice Krvavec v širini 500 metrov levo in desno od gondole, greben nad Jezerci, od Ambroža proti vrhu, od spodnje postaja žičnice vzhodno proti Ambrožu, od Jezercev vzhodno do Kriške planine in grebena ter od Kriške planine proti stolpu.

Ukrep policistov bo veljal tudi za novinarje in brezpilotne zrakoplove, daljinsko ali avtonomno vodena vozila ter druga primerljiva tehnična sredstva. Nevarnost proženja kamenja pa bo tudi na poteh, ki na Krvavec vodijo iz Kokre, so opozorili policisti.

Ob tem so dodali, da bodo na kraju samem omogočili prisotnost le ožjim družinskim članom pogrešanega. "Ostalim pa se zahvaljujemo za angažiranje, saj druge pomoči trenutno ne potrebujemo," so poudarili.

Za 36-letnim Klemenom Musulinom iz Trebnjega se je vsaka sled izgubila v noči na soboto, ko se je iz službene zabave domnevno sam peš podal s Krvavca v dolino. Že takoj v soboto je stekla obsežna iskalna akcija z okoli 70 sodelujočimi, našli pa so le telefon pogrešanega.

Iskanje se je nadaljevalo tudi vse naslednje dni. Pri njem pa je sodelovalo veliko prostovoljcev, ki jih je policija pozvala k previdnosti in zaradi hoje po nevarnem terenu opozorila na primerno psihofizično stanje, opremo in znanje.