Po avstralski divjini brez nadzora drvel tovorni vlak

Sydney, 16. novembra - Po Avstraliji je več kot uro brez nadzora drvel tovorni vlak z železovo rudo, preden so ga uspeli iztiriti in ustaviti. K sreči se je to dogajalo v avstralski divjini, tako da večja škoda ni nastala, razen na vlaku, tirih in tovoru. Preiskava je danes razkrila, da naj bi do dogodka prišlo zaradi okvare zavor.