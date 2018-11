Tožilstvo za balonarja Kolenca predlaga osem let zapora

Ljubljana, 16. novembra - Na Okrožnem sodišču v Ljubljani so danes podali zaključne besede v sojenju balonarju Miru Kolencu, ki mu tožilstvo očita odgovornost za balonarsko nesrečo leta 2012. Tožilka Nikolaja Hožič je prepričana, da je dokazni postopek nedvomno pokazal na njegovo krivdo, in zanj predlaga osem let zapora. Izrek sodbe bo danes ob 11.30.