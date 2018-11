Zaradi požarov v Kaliforniji pogrešajo več kot 600 ljudi

Sacramento, 16. novembra - Zaradi uničujočega gozdnega požara na severu Kalifornije pogrešajo 631 ljudi, reševalci pa so v četrtek našli trupla še sedmih. Ta požar, ki je izbruhnil 8. novembra, je terjal skupaj že 63 mrtvih, še najmanj trije ljudje pa so umrli v požaru na jugu Kalifornije. To ameriško zvezno državo bo v soboto obiskal predsednik Donald Trump.