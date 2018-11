Ameriški tožilci razkrili tajno obtožnico proti Assangeu

Washington, 16. novembra - Ameriški tožilci so v nekem primeru posredno in po pomoti razkrili, da je v ZDA vložena zapečatena obtožnica proti ustanovitelju Wikileaksa Julianu Assangeu, ki je odgovoren za objavo zaupnih depeš ameriških diplomatov leta 2010. Česa vse je obtožen, ni znano, so pa v ZDA že večkrat nakazali, da bi ga lahko obtožili veleizdaje.