Ministrstvo poziva vinogradnike k prijavi grozdja in vina

Ljubljana, 17. novembra - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo tudi v letošnjem letu izvajalo poostren nadzor nad obveznimi vpisi v evidence, ki sodijo v njegovo pristojnost. Tako vinogradnike in vinarje poziva k vpisu v register pridelovalcev, prijavi pridelka grozdja in vina, pa tudi zalog.