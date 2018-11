Spirit prihodnje leto vabi podjetja na 12 sejmov v tujini

Ljubljana, 18. novembra - Spirit Slovenija je na podlagi predlogov podjetij in združenj sestavil seznam 12 mednarodnih sejmov, na katere prihodnje leto vabi slovenska podjetja. K udeležbi v skupinskih predstavitvah vabi predvsem tista, ki želijo predstaviti svoje izdelke in storitve, pridobiti nove poslovne kontakte ter spoznati konkurenco in trende.