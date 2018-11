Velenje, 16. novembra - Republiški stanovanjski sklad bo sofinanciral gradnjo oskrbovanih stanovanj v Velenju v višini 546.470 evrov. Za stanovanja je sklad odobril 238.396 evrov dolgoročnega posojila z odplačilno dobo 25 let in 12-mesečnim Euribor plus 0,3 odstotka. Skupna vrednost gradnje 15 oskrbovanih stanovanj pa znaša skoraj 1,5 milijona evrov.