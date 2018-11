V Kambodži prvi obsodbi za genocid

Phnom Penh, 16. novembra - Posebno sodišče v Kambodži je danes izreklo prvo obsodbi zaradi genocida. Bivša voditelja zloglasnih Rdečih Kmerov, 92-letnega Nuona Cheo in 87-letnega Khieuja Samphano so obsodili na dosmrtno ječo. To je že njuna druga obsodba na dosmrtni zapor. Leta 2014 sta bila nanjo obsojena zaradi zločinov proti človečnosti, poročajo tuje tiskovne agencije.