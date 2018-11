Newyorški derbi v snežnem viharju pripadel otočanom

New York, 16. novembra - Hokejisti New York Islanders so v severnoameriški ligi NHL zmagali na mestnem derbiju metropolitanske skupine proti New York Rangers. Gledalci, dvorana v Brooklynu je bila ob prvem snežnem viharju letos v velikem jabolku 85-odstotno zasedena, so za nagrado lahko uživali v toči golov, saj so otočani premagali rangerje s 7:5.