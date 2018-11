Delo: Praznik ali sramota? (16. 11.)

Ljubljana, 16. novembra - Prebrisani teoretiki zavajanja množic so pred neznanim številom let ljudstvo vabili k volilnim skrinjicam in jih prepričevali, da so volitve praznik demokracije. Tisti, ki se samo malo spusti v zakulisje praznovanja, pa kmalu lahko občuti vse blagodati takega praznika, v Delu piše Boris Šuligoj.