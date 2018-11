Federer po zmagi nad Andersonom napredoval v polfinale

London, 15. novembra - Švicarski teniški igralec Roger Federer si je po zmagi nad Južnoafričanom Kevinom Andersonom izboril polfinalni nastop na letošnjem zaključnem turnirju ATP v Londonu. Sedemintridesetletni Švicar in 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam je po uri in 17 minutah slavil s 6:4 in 6:3.