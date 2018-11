Strokovnjaki ZN na Madžarskem skrajšali obisk zaradi omejitve dostopa do migrantov

Ženeva, 15. novembra - Strokovnjaki Združenih narodov za človekove pravice so morali predčasno končati obisk na Madžarskem, potem ko jim oblasti niso dovolile obiskati tranzitnih območij na mejnih prehodih s Srbijo, Roszke in Tompa, kjer zadržujejo migrante in prosilce za azil. To sta tudi edina kraja, kjer lahko na Madžarskem zaprosijo za azil.