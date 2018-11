Del sindikata železničarjev s tožbo nad Žilića in nekatere člane sveta

Ljubljana, 15. novembra - Franc Zupanc, Benjamin Ornik in Albert Pavlič so vložili tožbo zoper "samooklicanega" v. d. predsednika Sindikata železničarjev Slovenije Ibra Žilića in nekatere druge člane svet sindikata. Ti so, kot so prepričani omenjeni trije, sodelovali na nezakoniti seji sveta, na kateri je bil s položaja predsednika sindikata razrešen Zupanc.