Karavana migrantov prispela na ameriško-mehiško mejo

San Diego, 15. novembra - Del karavane migrantov, ki se je pred ameriškimi vmesnimi volitvami ob alarmu predsednika Donalda Trumpa in televizije Fox News pomikala čez Mehiko proti ZDA, je pri mestu Tijuana prispel na mejo med državama. Gre za okrog 1500 utrujenih, lačnih in preplašenih migrantov oziroma po Trumpovih besedah kriminalcev in teroristov.