Projekt o prednostih sožitja različnih kultur z novim sloganom Ne obsojam, objemam

Novo mesto, 17. novembra - Novomeško društvo za razvijanje prostovoljnega dela je uspešno zaključilo projekt OMG!, s katerim so mladi skozi vse leto razvijali kritično razmišljanje o priseljencih. Projekt se je zaključil z novim sloganom dijakov novomeške Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije Ne obsojam, objemam, so sporočili iz društva.