V Gledališču Koper Kraljica mati, igra o moči in prilaščanju, zavračanju in sovraštvu

Koper, 16. novembra - V Gledališču Koper bo drevi premiera predstave Kraljica mati italijanskega dramatika Manlia Santanellija. Režijo "igre o moči in prilaščanju, zavračanju in sovraštvu," kot so jo označili v gledališču, je prevzel Damir Zlatar Frey. Igrata Nataša Barbara Gračner in Aleš Valič.