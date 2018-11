Šarec za uresničevanje strpnosti z dejanji, Unesco za izobraževanje o strpnosti

Ljubljana, 16. novembra - Predsednik vlade Marjan Šarec ob današnjem mednarodnem dnevu strpnosti opozarja, da se aktivno izkazovanje strpnosti ne kaže v tem, da smo do nečesa popustljivi, ampak v našem strpnem ravnanju in vedenju tako doma kot v javnosti. Unesco pa poudarja, da so oblike nestrpnosti tudi diskriminacija in potiskanje ljudi na družbeni rob.