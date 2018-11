Tri novomeške župnije danes začenjajo 10-dnevni misijon

Novo mesto, 16. novembra - Tri novomeške župnije - Stolna župnija Novo mesto, sv. Lenart in Šmihel danes začenjajo misijon, v okviru katerega se bo v desetih dneh zvrstila vrsta dogodkov za poglobitev vere, predavanj in pogovorov. Začenjajo ga nocoj v stolnici s slovesno mašo, zaključili pa ga bodo v nedeljo, 25. novembra, z mašo in koncertom v dvorani Leona Štuklja.